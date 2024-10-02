當局擬放寬6種魚類甲基汞含量上限　預期不會造成重大影響

吞拿魚也在此次計劃放寬甲基汞上限的魚類名單之列。

當局計劃放寬多種魚類的甲基汞含量上限，放寬後魚類體內的甲基汞含量最高可超過放寬前含量的二倍。當局指，相信不會造成重大影響。食安中心則會向高風險人士給出膳食建議。

此次當局計劃放寬的魚類包括，金目鯛、吞拿魚和槍魚等6種捕獵性魚類。這些魚類體內建議甲基汞的含量上限將會由目前每公斤0.5毫克，放寬至每公斤0.8至1.7毫克。另外，當局還建議將魚蛋和魚片列入監管，建議甲基汞的含量上限為0.5毫克每公斤。

當局指出，此次計劃放寬的6種魚類，在市民從膳食中攝入的甲基汞所佔的比重較低，共約3%。預計放寬這6種魚類體內甲基汞含量上限後不會對市民的甲基汞攝入造成重大影響。

據食安中心資料，汞(俗稱水銀)是一種天然存在的重金屬，隨工業廢物進入環境中，以不同的形態存在。水中的微生物把汞轉化為毒性較強的甲基汞，為水中的生物所吸收，積聚在食物鏈內。因此，捕獵性魚類的甲基汞含量通常較高。孕婦常進食體形較大的捕獵性魚類或甲基汞含量偏高的魚類，或會導致胎兒日後的智商較低。