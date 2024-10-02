兩內地大熊貓順利抵港　政府辦徵名及繪畫比賽

內地來港的兩隻大熊貓已於上周四(9月26日)順利抵港，現正於海洋公園進行為期1個月的檢疫隔離，及後牠們亦需要約1個月適應新環境。為了歡迎兩隻大熊貓加入香港大家庭，由文化體育及旅遊局主辦、海洋公園公司協辦的大熊貓命名比賽及大熊貓繪畫比賽，今日(10月2日)展開，其中命名比賽即日起至本月27日接受作品提交。

兩隻大熊貓現名為「安安」(雄性大熊貓)及「可可」(雌性大熊貓)。所有香港居民可發揮創意，為兩隻大熊貓提出有意義、能夠突顯牠們特質的新名字。參加者必須為兩隻大熊貓分別建議一個中文名字，並以不多於100字中文解釋建議名字的意義；亦可以建議兩隻大熊貓繼續沿用原名並連同名字意義的解釋參賽。經評審選出的最佳作品將會成為兩隻大熊貓的名字。

至於大熊貓繪畫比賽則分三個組別進行，分別為公開組(供香港居民參加)、中學組(供中一至中六學生參加)及小學組(供小一至小六學生參加)，參加者可參照兩隻大熊貓的照片及生活片段，描繪牠們可愛的一面，並須於本月21日至11月8日期間，提交手繪畫作，並以不多於100字中文說明作品背後的意思。