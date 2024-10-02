新皇崗口岸將「一地兩檢」　料明年完成沙頭角口岸重建可行研究

當局早前表示，重建後的新皇崗口岸及規劃重建的沙頭角口岸將實施「一地兩檢」。當局今日（10月2日）向立法會保安事務委員會提交文件，確認新皇崗口岸將採用「合作查驗、一次放行」通關模式，並成為純旅檢口岸，聯檢大樓將於明年底基本完成建設；至於沙頭角口岸重建，當局預計相關可行性研究將於明年內完成。

據文件披露，新皇崗口岸現正進行地下室主體結構施工，預計今年底完成，兩地政府亦正就港方口岸區的設計進行詳細討論，以期盡快開展地上主體結構施工。當局表示，兩地政府須就通關安排提請全國人大常委會批准，在港方口岸區相關具體細節備妥後，會提交立法建議予議會審議，為新口岸運作提供法律基礎。

沙頭角口岸重建方面，文件指本港及深圳市當局早前已達成共識，以「跨河建」的安排重建，雙方同步建設橫跨沙頭角河的旅檢大樓，以河中心為界，緊鄰布置各自的旅檢查驗通道，國務院亦已於7月同意深方口岸重建方案，確定口岸於重建期間臨時關閉。當局指，重建工程的可行性研究現正進行中，預計明年內完成，研究範圍包括道路基建、公共交通、用地需求、口岸範圍、土地業權、環境評估和文物保育等，而重建後口岸亦將成為純旅檢口岸，並實施「合作查驗、一次放行」模式。

文件又顯示，自去年初內地全面通關以來，陸路口岸旅客流量已恢復至接近新冠疫情前水平，今年首8個月錄得約1.6億出入境總人次，每日平均約66.3萬人次，與2018年同期約72.1萬人次相比，已回復超過九成；同期錄得超過913萬出入境車次，每日平均37,400車次，其中私家車為25,300車次，較去年及2018年全年分別高約65%及20%。當局指，規劃或重建口岸時，會積極研究採用「一地兩檢」和「合作查驗、一次放行」的安排，旅客只需排一次隊、查驗一次證件、核實一次身份，便可經出入境雙方的查驗區域，完成兩地手續，提升旅客過關效率。