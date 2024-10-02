女司機違停拒檢開車逃　派出所長遭拖行撞欄亡

台灣新北市警察局土城分局清水派出所所長劉宗鑫，日前攔查違例停泊車輛的陳姓女子時，遭對方開車拖行300米撞施工護欄致死。陳女逃走兩小時後落網，被搜出藏有毒品，檢方依殺人等罪聲請羈押她獲准。

警方調查指，30歲的陳女周一（9月30日）晚疑吸食安非他命和俗稱喪屍煙油或太空油的依托咪酯後，駕車前往土城區訪友，當晚11許將車違泊在金城路二段新北地檢署側門，被劉宗鑫與一名警員駕警車巡邏發現，上前盤查。劉男當時發現陳女車上疑有毒品，於是要求她落車受查，她卻突踩油門，劉男順手捉住其軚盤卻被拖行，陳女隨後故意開車擦撞路中央地盤護欄，將對方撞倒地上，之後開車逃走。

同行警員趕抵現場發現劉男已無呼吸心跳，立即通報救護車到場將他送院，惟他傷重不治。警方通報圍捕陳女，在一處停車場發現被她棄置的車輛，隨後在附近某民居逮捕她，並在其身上搜出安非他命、依托咪酯等毒品。陳女表示，因擔心吸毒被逮，怕沒錢繳交罰款才開車逃走。警方依殺人、妨害公務致公務員於死、毒品等罪，將她移送新北地檢署。