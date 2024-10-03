入境處 : 3名港人已安全撤離黎巴嫩

​中東局勢一觸即發，黎巴嫩真主黨與以色列兩國局勢轉趨緊張。香港入境處昨日(2日)表示，一直透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中華人民共和國駐黎巴嫩共和國大使館跟進情況。3名港人在大使館的協助下，分別乘搭國家安排的船隻及航班安全撤離。

鑑於黎巴嫩局勢的最新發展，特區政府已於本周一(9月30日)提升黎巴嫩的外遊警示級別至黑色，呼籲市民不應前赴當地，並提醒身在黎巴嫩的港人要注意人身安全，並應盡快撤離或轉移至相對安全區域。入境處會繼續與公署及大使館保持緊密聯繫，密切留意事態發展。

身在當地的港人應注意人身安全，並留意最新情況的公布及中國駐當地大使館發布的信息，如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；提交網上求助表格求助，或與中國駐當地大使館聯絡（領事保護與協助電話：（961）3866468）。