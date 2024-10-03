連接海天中轉大樓　安全堪憂

行走機場一號客運大樓至海天中轉大樓的捷運系統，發生幼童遇險事件，令這條主要服務內地來港乘機旅客的列車安全性響起警鐘。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，機管局應加倍留意今次事故，研究罅隙有無改善的空間，例如加裝橫條以減少罅隙大小，亦應加強廣播，呼籲家長加倍留意小朋友，家長自身亦應在出入車廂時拖緊小朋友。

崔定邦表示，自己未曾搭過相關路段，相信今次意外屬個別事件，應不會造成旅客對本港旅遊設施的負面影響，但本港相關部門亦應研究及改善。參考其他機場旅客捷運系統月台，月台與車廂間的罅隙並不大，大約只有成人腳部的三分之一大小，對於小童陷罅隙事件感到詫異。

至於今次涉事的海天中轉大樓捷運系統，是聯繫大灣區、提供與機場的「海空及陸空聯運」服務，方便旅客中轉。現時海天中轉大樓的快船服務連繫大灣區9個口岸，方便區內旅客經香港國際機場往來全球超過200個航點。接載旅客的捷運系統往來一號客運大樓、T1中場客運廊與海天中轉大樓，系統屬無人駕駛電動列車，時速約60公里，每隔數分鐘一班，每小時載客量約達7,200人次。

現時9個口岸包括廣州、深圳、東莞、中山、珠海和澳門等口岸，旅客可在當地預先完成登機、行李託運和清關手續，然後經海天客運碼頭來往香港國際機場，在毋須入境香港的情況下，在香港國際機場中轉。而疫情前，海天客運碼頭的中轉客運量每年超過200萬人次。