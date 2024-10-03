颱風山陀兒料中午前登陸台灣南部　至今造成2死逾百傷

山陀兒吹襲台灣，有市民被強風吹至頭髮散亂。（中時電子報圖片）

颱風「山陀兒」的暴風圈周四（10月3日）上午已觸及台灣陸地範圍。台灣氣象署預計，山陀兒上午到中午前後將在南部登陸，之後迅速減弱為熱帶低氣壓，北部雨勢將增加。據台灣災害應變中心統計，截至周三（10月2日）晚上9時，山陀兒已造成全台2死2失蹤、102人受傷，逾6萬戶一度停電。

台氣象署表示，山陀兒移動速度仍緩慢，周四上午6時，其中心位於高雄西南方約60公里，近中心最大風速每秒38米，7級風平均暴風半徑200公里，以每小時4公里速度向東北偏北方向移動。由於山陀兒的暴風圈已進入彰化以南、南投、花東及澎湖陸地，預計強度將持續減弱。目前，台氣象署持續對山陀兒發出陸上和海上颱風警報，陸警範圍包括15縣市；海上警戒範圍包括台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

台灣災害應變中心指出，山陀兒造成兩人死亡，包括在花蓮縣壽豐鄉，一名年約70歲男子周二（10月1日）在家中修樹時不慎墮下，延至周三傷重不治。另周一（9月30日）台東縣一名年約66歲男子開車時撞到路邊落石，同樣於周三不台。在雲林縣台西鄉，周二疑有外勞墮海失蹤，至今未尋獲。另周三下午有市民在花蓮縣秀林鄉水源村水源橋目擊有人被水沖走 ，消防仍在搜索。

雖然山陀兒持續減弱，但仍對各地造成影響，全台周四連續第二日停工停課，是23年來首次，對上一次是2001年9月颱風百合（台稱納莉）吹襲台灣時，滯留長達49小時。