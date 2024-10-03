新一期居屋今起接受申請　「樓王」啟盈苑受歡迎

居屋2024於今日（10月3日）上午8時起接受申請，至10月23日為止，今早陸續有市民到位於樂富的房委會客戶服務中心遞交表格，今期「樓王」啟德啟盈苑是不少市民的心水。吳先生及太太今早帶同小朋友到場交表，吳太太表示，現時與爺爺及奶奶一同居於將軍澳，都頗為迫夾，希望可抽到2房單位搬出來住。而當局於居屋申請中推出「家有初生優先選樓」計劃，有2023年10月25日或以後出生子女可享優先揀樓待遇，惟吳太太表示小朋友於去年8月出生，因此未能受惠。她續指之前已抽了5次居屋，但都未能成功，「唔擔心嘅，抽唔到咪繼續抽，順其自然抽到咪好。」今次亦特意由小朋友交表「試試手勢」。

羅先生今早亦到中心交表，他表示仍未考慮抽那一區的單位，「抽到先講啦，抽唔到都冇用。」只要交通方便就可以。他亦表示不符合初生兒或長者的優先措施，故坦言信心不算大。羅先生續指現時兩夫妻與兩名兒子一同租住於九龍區唐樓單位，「想自己有間屋」，期望可換個更好的環境，「細路仔都長大，都要自己有個單獨空間。」又表示如抽到兩房單位，不介意與太太做廳長，兩間房讓兒子居住。

市民蔡女士則幫兒子交表抽一人單位，她指連同房協交了3次表，但都落空，認為今次抽中的機會亦不大，志在參與。她續指一家現時居於啟德公屋，希望再抽中啟德的居屋，「近近地方便吖嘛。」蔡女士又表示兒子仍在讀書，如抽中願意幫兒子支付首期，「唔係以後嗰啲賺埋賺埋就冇架喇，等佢儲下錢。」