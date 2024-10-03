深圳機場今年累計逾400萬人次出入境　同比增逾一倍

內地十一假期首天，廣東省深圳機場口岸客流超1.5萬人次，同比增長48.8%。而截至周二（1日）深夜12時，深圳機場口岸今年出入境人員數量已突破400萬人次，出入境航班超3.9萬架次，分別同比增長121.1%、67.6%。

內媒周三（2日）從深圳邊檢總站深圳機場邊檢站獲悉，十一假期首天深圳機場口岸客流當中，出境人員佔比68.1%，泰國、馬來西亞、南韓、新加坡、印尼是熱門出境目的地。據悉，周二至周五（4日）為深圳機場口岸出境高峰，下周日至下周一（6日至7日）為入境高峰，每日出境高峰時段為上午10時至中午12時、晚上10時至深夜12時，入境高峰時段則為上午5時至上午8時、上午10時至下午1時。

據深圳邊檢總站深圳機場邊檢站邊防檢查處副處長梁銳稱，今年經深圳機場來華商貿洽談、文化交流、旅遊觀光、探親訪友的入境外籍人員逾36萬人次，同比增長約143%。其中，免簽入境外籍人員超過13萬人次，同比增長5倍多。其中，馬來西亞、新加坡、泰國、德國等地旅客數量居前列。此外，今年以來，深圳機場已新開及恢復至墨西哥城、布達佩斯等10條客運航線，加密至東京成田、曼谷、吉隆坡等8條客運航線，國際及地區客運通航點達到45個。