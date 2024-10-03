高雄港口吹17級強風　新北泥漿湧民居252人疏散

颱風「山陀兒」吹襲台灣期間，為多地帶來災情。在受影響較嚴重的高雄市，周三（2日）起旗津海邊捲起大浪，出現海水倒灌；當地有宮廟牌樓遭強風吹倒。在北台灣的新北市瑞芳區，12小時累計降雨量達到338.5毫米，為全台最高。當地街路雨水深及小腿，亦有泥漿湧入居民家中。

周三下午起，高雄旗津海邊刮起強風，大浪拍打沿岸及消波塊，激起4、5米高的浪花，而碼頭的告示牌和紅綠燈亦被強風吹至搖搖欲墜。高雄港二港口周三上午測得每秒56.3米17級強風，是該站最高紀錄。在鼓山區，當地警方周四上午巡邏時，發現有宮廟的牌樓傾倒，立即在現場拉起封鎖線，並通知廟方召吊臂車到場移走。周四上午7時許，鳳山區有市民駕駛電單車疑被倒塌路樹壓倒，其後由救護車送往醫院檢查，警員到場一度拉起封鎖線。另有網民周三上傳於高雄新光路、中華路口拍攝的影片，可見路上有6輛電單車被風吹到無法前行，其中1名鐵騎士更連人帶車被吹倒在地上，無法起來。

新北市長侯友宜周四上午主持災害應變中心工作會時指出，周三下午到周四清晨，瑞芳區錄得全台最大累計降雨量。消防局指出，瑞芳目前已撤離92人、預計今再撤離160人。截至周四上午8時，當地共受理災情115宗，當中以倒樹47宗佔比最高，其餘為圍籬倒塌、電線招牌掉落等。當地農業部亦已針對雙溪及瑞芳共17條溪流發布黃色警戒，又對原民聚落、積淹水、山坡和土石流潛勢區採取預防性疏散撤離，目前累計已撤離581人。基隆市多地周三晚發生嚴重水浸，有車輛在路中拋錨，消防隊緊急出動清除水渠雜物，警方則在現場封鎖行車線戒備。