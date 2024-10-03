工程師洩自建軍機資料　漢翔被罰100萬元新台幣

台灣漢翔航空工業股份有限公司一名工程師，日前在社交平台張貼多張勇鷹高教機機敏資料，疑令台自建軍機機密外洩。台媒周四（3日）報道，經空軍與中科院督察室、漢翔公司查核，雖確認未涉及洩密，但仍違反重大保密工作紀律，據了解，因中科院為主合約商，因此違反保密條款裁罰漢翔公司100萬元新台幣（約22萬港元）。

防長顧立雄在立法院受訪時回應，若經中科院、漢翔以及空軍查證中若確定洩密，將依國家機密保護法移送法辦。漢翔對外說明，該名工程師確為公司員工，目前負責環控系統與相關熱流分析工作，公司各架勇鷹號交付空軍後，均依程序驗收及服役，惟1110機服役期間，發現機艙噪音及抖動現象，返廠進行測試及改善，該員為工程處置團隊中的一員，執行飛機異常狀態分析與排除作業，在處置期間加班頻繁，因而於個人社群媒體抒發。

漢翔表示，經該名工程師同意後，進入其社群帳號後台，逐一檢視所有貼文、限時動態典藏等所有資料夾，與工作相關計有9則限時動態，均為計算流體力學時使用之分析資料，圖片呈現部分外型、溫度分布，紀錄其正在加班，未有重要之性能、設定與數據資料，其餘皆與工作無關，且該員於社交網上所述ADF訊息為錯誤資訊。

經過漢翔續查，該名工程師行為雖未涉及國防部核定之涉密工項，惟仍屬未遵工作紀律之重大違規，造成民眾疑慮，也損及公司形象聲譽，因此將依規定嚴懲，同時加強員工教育訓練及宣導，另將主動邀請空軍及主合約方中科院就查證情形複查。