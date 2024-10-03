機場旅客捷運系統女童墮隙引關注　機管局自爆機電署1月已調查

東網獨家踢爆機管局管理的機場旅客捷運系統(APM)，大半年內出現三宗嚴重事故，當中更有女童掉進列車與月台之間的空隙，驚險萬分，也引起社會對於相關系統安全的高度關注。而記者由9月20日收到匿名電郵投訴，內容涉及APM的事故外，亦指事發時曾向機電工程署投訴，結果獲官腔回覆，而此三宗事件，包括女童墮隙需要通報的嚴重事故，始終沒有曝光。

直至記者下載相關影片，從多方面求證並確認影片真實性，認為事態嚴重，並在9月24日以電郵形式向機管局及機電工程署查詢，又截取其中一段影片的圖像予兩者參考，而機管局在9月27日晚上近9時第一次回覆，確認其中兩宗事故的確有發生，並稱不影響結構安全及列車運作。至於女童墮隙事件，機管局就指經仔細調查後，並沒有發現有「兒童掉入軌道與車廂之間的空隙」的事件。

時至刊出報道前的一晚(10月2日)，機電工程署在當晚近8時才回覆，確認沒有收到機管局通報三宗事件，當中有兩宗不須通報，惟女童墮隙則為需要通報的事故，該署指會深入調查事件，並已要求機管局提供資料以協助調查。其後於同晚約10時，運輸及物流局在記者沒有查詢下，亦主動傳送一個電郵，指知悉機電署會就有關女童墮隙事件展開深入調查，並已要求機管局提供資料以協助調查。

其後至當晚深夜11時，機管局第二度回覆查詢，爆出原來早於今年1月，機電署已向該局查詢2023年底是否有人於機場客運大樓乘坐旅客捷運系統時跌入列車與月台間空隙的事件，而機管局當時稱向員工查詢和翻查記錄後，均沒有資料顯示有人曾經掉進路軌。其後機管局已向機電工程署交代調查結果。

機管局亦解釋事件發生的時間據稱為去年11月，而機電署查詢時已事隔兩個月(今年1月)，由於個人資料保護原則及營運需要等考慮，APM的閉路電視記錄保留一個月，故此11月的記錄已被刪除，所以未能透過閉路電視片段了解情況。

該局其後又補充指，去年11月曾有前綫員工報告，有乘客告知鞋物掉進了車廂與月台間空隙，沒有乘客報稱曾掉進車廂與月台間空隙，因近日有人提供據稱是事件發生過程的片段，顯示可能有小童曾於進入車廂時跌倒，會重新調查事件，並會在一個月內向機電工程署提交報告。

當晚深夜11時56分，機電工程署亦第二度回覆，指已要求機管局提供懷疑兒童掉入軌道與車廂之間的事件有關資料以協助調查，並於一個月內提交報告。