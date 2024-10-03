股市低迷　議員倡單邊徵收股票印花稅　料政府少收290億

近年股票市場疲弱，融資活動萎縮，有政黨今日(3日)發表「提升本港新股上市及融資中心的地位」建議書，指本港須制訂連串改革措施和優化融資制度，以維持國際集資樞紐和國際金融中心的地位，提出放寬上市門檻、單邊徵收股票印花稅、香港投資管理公司旗下基金認購優質新股和引入「試水溫溝通」機制等建議。

議員陳仲尼指港股在過去3年陷入熊市階段。恒生指數自2021年2月上揚至31,084 高位後持續反覆下跌，2022年10月25日恒指一度低見14,947點，截至今年7月底每天平均成交額1,086億港元，較高峰期的1,600多億港元下跌3成多。

會計界議員黃俊碩則指香港上市集資額自2021年起排名跌出三甲，且呈下滑趨勢，去年跌至第6位，今年上半年更一度在第9位。在IPO方面，2018年有200間公司，今年上半年只得30間。若長此下去，本港的國際金融中心地位恐怕會有所動搖。儘管近日市況好轉，然而打鐵還需自身硬，長遠因素不管外圍因素是好是壞，都要逐步完善制度，因此結合業內人士意見而提出多項改革建議。

他們促請港交所及證監會參考如美國等其他市場，在符合盈利要求下可豁免最低市值要求的做法， 以調低目前的新股上市要求，建議可改為只需符合最低公司市值，或者過去3年累計盈利不低於 8,000萬港元以及最近一年盈利最少3,500萬港元中任何一項條件便可。

在IPO機制中，他們[日由現在一般是在上市申請獲批後方會舉行路演及 簿記建檔的做法，改為引入更早階段的「試水溫溝通」活動，從而預先衡量市場對公司股份公開發行的投資興趣，以減低公司成功進行IPO上市集資的難度，而監管機構須就此發出適當指引，訂明哪些資料可在「試水溫溝通」活動中發放，哪些資料不適宜，以確保在過程中前後資料發放的公平性及一致性。

降低交易成本心是重要一環，他們指去年11月政府已將股票交易印花稅的稅率由0.13%下調至0.1%，但做法只是還原至2021年8月1日前的水平。由於其他市場的股票交易成本明顯較香港低，建議當局探討將股票印花稅調低或只向單邊徵收，藉此降低香港證券市場交易成本，提高競爭力。但若果把股票印花稅修改為單邊0.1%，以每日平均成交額約1,300億元計算，政府收入每年估算會減少290億港元。

鑑於本港證券市場流通性有待進一步提升，他們建議政府牽頭，在符合「香港投資管理有限公司」旗下「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」 以及「共同投資基金」的投資準則下，把新股上市認購納入投資範疇中，容許港投公司可透過作為包括基礎投資者等形式，投入優質企業的新股認購投資項目中，給市場提供具公信力的參考。