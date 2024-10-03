食物金屬含量規例擬修訂　放寬吞拿魚等6種魚類甲基汞上限

立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日(3日)開會，就《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》修訂提出建議，包括建議放寬吞拿魚、金目鯛、槍魚等6種捕獵性魚類，甲基汞的含量上限，由目前每公斤0.5毫克，放寬至每公斤0.8至1.7毫克；同時又建議為「魚蛋/魚片」訂立甲基汞上限每公斤0.5毫克。相關修訂建議已獲食物安全專家委員會委員支持，委員會稍後會展開為期3個月的公眾諮詢，並爭取明年下半年向立法會提交法例修訂建議。

委員會建議，按照聯合國食品法典委員會標準，就指明食物中的鉛、鎘及甲基汞新增16個含量上限並更新6個含量上限，新增含量上限的食物包括魚類及朱古力等，而更新含量上限的食物包括牛的可食用什臟及食用脂肪和油等。

委員會指出，本港魚類甲基汞原定最高含量是每公斤0.5毫克，而聯合國食品法典委員會已於2022年採納對6種捕獵性魚類的新甲基汞含量上限，該6種魚類包括吞拿魚、金目鯛、槍魚、鯊魚、胸棘鯛及羽鼬䲁。由於這6種魚類在本港市民從膳食中攝入甲基汞所佔的比重較低，合共約佔3%，預計新增的含量上限不會對市民的甲基汞攝入量構成重大影響。

委員會又指，由於本港現時未有為「魚類產品」中的甲基汞含量訂立上限。根據食安中心在2018至2020年間進行的香港第二次全港性食物消費量調查，「魚蛋/魚片」是本港市民食用量最高的魚類製品，建議新增「魚蛋/魚片」甲基汞上限每公斤0.5毫克。同時亦新增了朱古力產品的鎘含量上限，按照朱古力中「總可可固形物」的比例，訂立每公斤0.3毫克至2毫克鎘含量上限。

由於食品法典委員會沒有就食用真菌訂定相關的鎘含量上限，而本港相關食物主要來自內地，食物安全及環境衞生事務委員會就建議參考內地最新標準，將皮蛋的鉛含量上限由每公斤0.5毫克收緊至0.2毫克。