出生人口數急降　衞健委助產科兒科醫生轉型

內媒周四（3日）報道，湖南省衞生健康委員會官網近日刊發《湖南省衞生健康委對省政協十三屆二次會議第1134號提案的答覆》（簡稱《答覆》），回應低生育率下合理調整該省婦幼保健機構布局，提出加強教育培訓，幫助產科兒科醫生實現轉型換崗。

《答覆》披露，近年來，湖南省出生人口數量變化急劇，2017年達到頂峰83.5萬，2023年快速降為37.37萬（機構活產數），降幅達55.25%，人口出生率持續下滑、新生兒數量減少，引起全省產科、兒科醫療資源發生系列變化。截至目前，湖南省現有婦幼保健機構137家，其中省級1家、市級14家、縣級122家，均屬於政府主辦、不以營利為目的。

近年來湖南省產科兒科業務量下降，引發基層醫院產科兒科出現關停潮的現象。對此，衞健委提出3項舉措。一：是根據國家有關政策和標準，出台相應政策和指導意見，科學調整湖南省產科兒科醫療資源配置標準，合理轉移過剩資源，加快配置不足資源，保持基層婦幼兒童機構穩定；二是推動婦幼醫療資源與康復護理、醫養結合等專科資源協同發展，統籌省內高水平醫院組團式幫扶基礎薄弱地區婦幼保健機構，助力提升婦幼健康服務水平；三是加強教育培訓，針對當前及未來部分產科兒科醫生人員過剩、面臨轉型換崗的困境，加強培訓和就業服務，幫助產科兒科醫生實現轉型換崗。