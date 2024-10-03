萬聖節地區再繽紛　西貢社區中心變身「鬼屋」振經濟

為響應18區「日夜都繽紛」，月底的萬聖節期間，西貢區將舉辦連串活動。西貢區議會提振地區經濟專責工作小組今日(3日)開會，議員建議將西貢市社區中心變身「鬼屋」，除有應節裝飾外，還會舉辦嘉年華活動，配合「嘩鬼」出沒，刺激地區消費。至於鬼屋的地點，則是西貢區社區中心。預計活動當晚能吸引超過2,000人次參與。

會議計劃將西貢市中心一帶多個地點，包括萬宜遊樂場、沙咀遊樂場、西貢街市外空地、西貢碼頭等布置成萬聖節主題的小鎮大街，市民及遊人可打卡外，萬聖節當晚，萬宜遊樂場籃球場亦會舉辦小型萬聖節嘉年華提供小食和遊戲，並有手繪或面繪等手工攤位。

西貢區社區中心會設置成「鬼屋」，多位青年和魔術師化妝打扮成「嘩鬼」於活動範圍遊走，營造氣氛及與街坊合照；市民還可參加尋寶遊戲以領取糖果。

主辦方將邀請西貢區內不同商店、食肆和大型商場合作，提供折扣優惠，並將於西貢市中心的活動場地及區內其他萬聖節聯歡活動熱點（如將軍澳南海濱長廊）向參加者派發紀念品或餐飲消費優惠券，藉此刺激市民消費意欲，進一步帶動區內經濟。