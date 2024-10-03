十一長假出遊熱潮　帶動餐飲市場火爆

十一長假伴隨出遊熱潮，帶動餐飲消費增長。北京、西安、上海、廣州、深圳等重點旅遊城市的火鍋店接待量創下年內最高單日數據，部分分店迎來歷史最高客流。

海底撈後台數據顯示，十一假期首天全國海底撈火鍋門店共計接待顧客超190萬人次，同比增長超5%。上海人民廣場分店當日午市客流量較平日增長40%，大約10%客人都出示並使用了消費券。隨着上海將於長假期間發放第二輪消費券，預計未來數天將出現客流消費高峰。

海底撈新疆首店於長假首天在烏魯木齊開業，營業時間延長至凌晨3時。經理指出，很多客人從哈密、吐魯番、阿勒泰等地帶家人一起過來，最遠的客人從江門飛了3,000多公里過來。除海底撈外，九毛九集團的慫火鍋廠在深圳龍華壹方城分店，長假首日營業額突破12萬元人民幣（約13.2萬港元）。

連鎖茶飲方面，檸季檸檬茶在十一首日全國實收環比上周增長138%。截至2024年8月，全國簽約加盟店超過3000家。其中，廣東實收環比為上周同期3.4倍。奈雪的茶同日全國多地門店爆單，部分分店較節前銷量提升明顯。深圳、成都、廈門、杭州等多地奈雪門店業績喜人，在出遊熱帶動下，深圳機場店和杭州蕭山機場店同時登上奈雪門店銷量前十。