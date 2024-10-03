大腸癌新藥獲「1+」審批成首例　11個月內納入「專用藥物」

癌症可謂本港「頭號疾病殺手」，確診個案連年上升，惟創新藥物作為癌症患者的治療希望，要在本地註冊及進入安全網卻難關重重，平均要等23個月才能進入安全網，病人往往陷入「有藥無得用、無錢買」的困境之中。而近日終於有好消息！本土研發的大腸癌新藥「呋喹替尼」就透過去年底生效的「1+」機制於香港註冊上市，同時獲納入「專用藥物」，成為以該機制註冊的首項藥物。

該款大腸癌新藥「呋喹替尼」就透過「1+」機制於香港註冊上市，同時成為首項「專用藥物」，於10月中生效後，符合條件公院病人可以獲全額資助使用，只須繳付醫管局收費即可。呋喹替尼透過機制，從提交申請到獲納入「專用藥物」，僅用時11個月。

內科腫瘤科專家、呋喹替尼研發公司和黃醫藥獨立非執行董事莫樹錦表示，今次的例子反映推行「1+」機制可促進創新藥物的發展和普及，為廣大病人帶來更多希望，亦希望未來會有更多創新藥物可透過機制註冊及入藥。

同路人同盟(CancerPatientAlliance)主席陳偉傑指，過去受限於藥物註冊及入藥機制，創新藥平均需要23個月才能進入安全網，且只有少數符合嚴苛篩選條件的病人才可獲得資助使用。要成為醫管局藥物名冊的「專用藥物」，更是遙遙無期。今次有大腸癌藥物可以直接成為藥物名冊專用藥物，令人鼓舞，更是病人的福音，不但讓他們有藥可用，也大大減輕病人的經濟負擔。

議員鄧家彪就表示，政府去年推出的「1+」藥物審批機制，即用於治療嚴重或罕見疾病的新藥，只需要一張藥劑製品證明書(CPP)便可以申請註冊，有助加快引入新藥，讓病人及早可以得到合適的治療。