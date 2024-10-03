零售業總銷貨「跌跌」不休　8月按年插逾10%遜預期

本港零售業銷貨數字「跌跌」不休！政府統計處今日(3日)公布最新的零售業銷貨額數字，顯示今年8月零售業總銷貨價值的臨時估計為292億港元，較去年同月下跌10.1%，仍然差過預期。而今年7月的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同期下跌11.7%。另外，今年首8個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計，按年跌7.7%。政府表示，8月零售業總銷貨價值繼續受到消費模式轉變、港元匯率偏高，以及較多市民在暑假外遊等因素影響，錄得按年下跌。

在今年8月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億港元，去年同月下跌0.5%。今年7月的零售業網上銷售價值的修訂估計較去年同月上升0.8%。與去年同期比較，今年首8個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌0.2%。

扣除其間價格變動後，今年8月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌11.8%。今年7月的零售業總銷貨數量的修訂估計較去年同月下跌13.2%。與去年同期比較，今年首8個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌9.3%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年8月與去年8月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌3.6%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，銷貨價值下跌24%；其他未分類消費品下跌5%；服裝下跌13.4%；電器及其他未分類耐用消費品下跌2.8%；百貨公司貨品下跌15.8%；汽車及汽車零件下跌35.1%；燃料下跌9.9%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌6.3%；家具及固定裝置下跌21.3%；中藥下跌11.9%；以及眼鏡店下跌17%。

另一方面，今年8月與去年同月比較，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值上升0.2%。其次為藥物及化妝品，銷貨價值上升4.5%；以及書報、文具及禮品上升3%。另外，截至今年8月底的3個月，與先前3個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌2%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌2.8%。

港府指，零售業界在未來短期內仍會面對挑戰。然而，中央政府的多項惠港政策，以及港府提振市面氣氛、支持業界發展的多項措施，將會對零售業務有利。整體經濟繼續增長，市民的就業收入增加，加上港元匯率隨美國減息回軟，亦會為零售業帶來支持。