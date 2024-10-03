道士謀殺智障女案　法醫供稱死者死因包括酒精中毒等

自稱道士的男子5年前涉嫌以驅魔為由，用假陰莖插21歲輕度自障女子的陰道，又把女子的頭撼向牆。女子最終倒斃在西貢龍尾村住所。道士被控謀殺及非禮，死者母親亦涉嫌協助或教唆道士非禮死者而被起訴。兩人不認罪，案件今日(3日)在高院續審。法醫供稱，死者致死原因包括酒精中毒、細菌感染引致肺炎，加上長期沒有郁動，估計是在同日凌晨時分離世。

兩名被告分別是男子張子材，他現年54歲，控罪書上報稱為中醫；以及女子吳馬如賡，她現年57歲。張子材被控於2019年9月2日謀殺女子吳恩宇。他另被控於2019年8月1日至 2019年9月2日期間的某日，在西貢龍尾村路龍尾村131號非禮吳恩宇。吳馬如賡則被控於2019年8月某日協助和教唆張子材非禮吳恩宇。死者終年21歲。承認事實提到，死者患輕度智障、聽力及言語障礙。

法醫病理學醫生傅家聰供稱，2019年9月2日中午到場，發現死者屍僵正消失，估計約12小時前離世，即去世時間為同日凌晨1時許。死者背部出現墜積性充血，相信她已維持躺臥姿勢一段時間，而死者臉部及下肢有泛紅，顯示她在死前一至兩天前曾受傷。驗屍報告則指，死者死因主要是攝取過量酒精，導致酒精中毒，加上死者長時間沒有郁動，促進細菌感染引致肺炎，最終令死者無法呼吸死亡。傅續指，看過男被告跟警員所作的警誡會面，知道在死亡前，男被告曾將她的頭撼到牆上，認為這至少解釋到驗屍報告的發現。

案件編號：HCCC159/2021