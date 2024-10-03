兩大熊貓來港已屆一周　安安男仔性格活潑好動　女生可可喜靜內斂

大熊貓「安安」和「可可」進駐香港海洋公園已一周。海洋公園今日(3日)同時召開記者會，向公眾分享大熊貓安安及可可的近況，以及牠們與其餘大熊貓的有趣軼事。公園表示，在接觸之初發現，大熊貓安安是一個性格活潑且願意接受新事物的男孩子，而可可作為女生則相對更文靜、更內斂。

海洋公園動物及保育主管祝效忠表示，兩隻大熊貓安安及可可目前情況穩定，中國大熊貓保護研究中心的專家及海洋公園團隊均認為牠們適應新環境進度理想。祝效忠續指，兩隻大熊貓由於性格各異，團隊亦有就其性格特點制訂不同的適應措施。其中雄性大熊貓安安比較喜歡探索，更加活潑好動，因此能較可可更快適應海洋公園的新環境。而雌性大熊貓可可或許因為是女孩子的關係，在接觸環境、訓練或是人員工作方面會更加謹慎，及會更容易緊張一些。

助理館長梁家綸稱，自己早在今年7月中已前往四川，在都江堰基地接觸安安及可可。他表示，公園護理員與兩隻大熊貓的溝通主要以廣東話為主，希望安安及可可能夠辨認他們的聲音，從而建立聯繫。關於牠們的名字，梁家綸指，目前暫時按牠們聽慣的稱呼，以普通話叫安安及以四川話叫喚可可。日後海洋公園團隊為安安和可可進行更多護理訓練時，會引入兩文三語指令。梁又稱，若兩隻大熊貓將來能有新名字，將配合正面獎勵方式，讓牠們熟習自己的新名字，有信心假以時日安安和可可會慢慢適應。

另外，助理館長鄧巧賢指，安安和可可現在每天定時進食4餐，而且牠們也已經適應來自廣東的竹子。目前廣東竹子和四川竹子的進食比例已經由於3至4成上升到6至7成。鄧巧賢亦提到如何分辨兩隻大熊貓，雖然大熊貓看起來十分相似，但其實每一隻大熊貓都是獨一無二的。安安和可可的體重相差達到30kg，因此安安看起來會更加壯實，而且安安的四肢更加修長。可可的體型相對安安更加小巧，看起來也很圓潤可愛。另外，安安在眼睛上也有很明顯的特徵，因此只要仔細觀察，也能較容易分出安安和可可。