大陸首部文化領域涉台專項法　反擊文化台獨

大陸《福建省閩台關係檔案保護條例》周二（1日）起正式實施。據報道，這是大陸首部文化領域涉台專項立法，條例從閩台關係檔案的「特殊重要性」出發，通過收集與加強安全管理，注重活化利用和閩台交流合作等幾方面的立法保護，用歷史證據「正本清源」，反擊「文化台獨」。

據陸媒報道，長期以來，島內分裂勢力大搞「文化台獨」路線，以潛移默化的方式割裂兩岸的歷史、文化和民族連結，造成台灣青年歷史記憶混淆、國家認同扭曲與統一意願弱化。台灣賴清德上任後拋出升級版的「兩國論」，其中提出的「文化台獨」政策「兩個承諾、八項主張」，其內容涉及語言、藝術、法律、文化、思想、經濟、傳播等多個面向，以體系化的方式妄圖徹底斬斷兩岸歷史聯擊，深入改造台灣的「文化認同」。

閩台關係檔案反映兩岸民眾「同根同源」、「同文同種」的歷史事實。條例的一大亮點就是擴大兩岸歷史檔案的保護範圍，包括兩岸族譜、家書、日記、口述紀錄、民間信俗文化等，最大限度地保護兩岸民間共同的歷史文化和血脈記憶。同時，鼓勵民間機構、港澳台民眾與海外僑胞以捐贈、收集等方式參與保護利用。今年8月國台辦智庫舉辦的「兩岸關係研討會」着力探討如何摒除「台獨史觀」。有與會的大陸學者表示，應該嚴厲懲處鼓吹和推行「台獨史觀」的機構與個人。