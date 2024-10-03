唔熄燈瞓懶擦牙增患癌風險　食泡菜飲熱飲都要小心

癌症作為本港頭號殺手，離各人距離其實不遠，即使年輕如英國王妃凱瑟琳也會中招！事實上，坊間出現各種可能致癌生活習慣的警告，有指經常吃杯麵與紅肉，甚至夜晚開燈睡覺等習慣，都會增加患癌風險，《東呼即應》請來專家剖析真偽。醫生證實睡覺不關燈或外面有光線影響睡眠，確實可能增加患癌風險，尤其甲狀腺癌和乳癌；營養師則建議，最多隔天進食一餐掌心般大及厚的紅肉，否則可能增加患大腸癌風險。

根據世界衞生組織旗下國際癌症研究機構今年2月發表報告指，2022年全球新增癌症病例約2,000萬宗、死亡病例約970萬宗；癌症亦是本港頭號殺手，根據醫院管理局數字，2021年錄得38,462宗癌症新症，死亡個案則有15,108宗，每年癌症死亡人數佔全港總死亡數字達30%。

有醫學研究指出，5至10%癌症來自遺傳，其餘則與後天生活環境、習慣及飲食有關。癌症資訊網慈善基金顧問醫生潘智文引述近年有研究指，如果夜晚有光線、睡覺不關燈、或外面有光線影響睡眠，的確可能增加患癌風險，尤其是甲狀腺癌和乳癌，可能是強光影響了賀爾蒙，尤其影響退黑色素，但相關原理仍有待證實。

若口腔衞生做得不足，往往會有細菌孳生的問題，當中可能某些細菌或過濾性病毒會引致癌症。潘智文指，最佳例子便是幽門螺旋菌，該菌會增加胃癌及胃淋巴癌風險；至於久坐不動，則可引致肥胖，而婦科癌、腸癌和前列腺癌等均與肥胖有關，初步研究顯示，若日間坐超過6小時，可能會對身體不好。

新裝修單位往往會有甲醛殘留，潘表示，甲醛是致癌物，可能要長達15年才能完全揮發，若身體不停吸收甲醛，有可能會增加患癌症風險，例如呼吸道癌症、膀胱癌或腎癌，因此建議新裝修完工後打開窗戶，盡可能等甲醛散去才入住。

潘智文又稱，任何帶有輻射的身體檢查，例如X光、電腦斷層掃描（CT）、甚至腫瘤科常用的正電子掃描（PET-CT），均帶有輻射，稱為醫療輻射，若超標會增加身體患癌風險，若一年內照X光不超過50次、不做超過4個正電子掃描，對身體應損害不大。

癌症基金會註冊營養師周倩蕾則表示，進食過多甜食會致肥，大型癌症研究機構均指，肥胖或者過重會增加患癌風險，例如乳癌、婦科癌、前列腺癌等賀爾蒙受體癌症；大腸癌、食道癌等消化系統癌症；以及肝膽胰臟癌症。

進食過鹹食物，例如鹹魚等醃製食物，已被世衞定義為一級致癌物，當中亞硝酸鹽會增加鼻咽癌風險；泡菜或者日本漬物、中式所採用的鹹菜、梅菜，均會增加患上胃癌的風險。至於加工的紅肉如火腿、煙肉、臘腸等，除了含有亞硝酸鹽增加致癌風險，亦會令大腸黏膜反覆出現炎症，從而增加大腸癌風險。周倩蕾建議，應適量進食紅肉，新鮮紅肉有其營養價值，例如高蛋白質及鐵質等，建議隔天進食一餐掌心般大及厚的紅肉。

周倩蕾指，飲用大量熱飲亦會增加口腔癌及食道癌的風險，攝氏65度或以上已屬於過熱，亦要視乎飲用密度、分量，建議飲熱飲時盡可能先放涼。另外，燒焦食物主要含雜環胺及多環芳烴兩類致癌物，前者會增加胰臟癌、乳癌、胃癌、腸癌風險，後者亦會增加胃癌及腸癌風險。周解釋，只要經高溫烤焗，肉類就會出現雜環胺，而多環芳烴一般出現在皮脂部位，因此燒烤時盡量不要進食燒焦食物，燒味亦少吃為妙。

此外，市面不少杯麵杯均以耐熱度低的發泡膠（即6號塑膠）製作，若接觸逾攝氏60度高溫，便會釋放致癌物苯乙烯。一般人沖熱水進杯麵後，均會用重物壓着杯麵蓋，如此很易「超溫」，即使是紙碗，高溫亦會溶出食用蠟，長期累積於胃壁同樣會增加患癌風險，應少吃為妙。