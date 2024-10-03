煲煙觸動灑水系統　酒店水浸旅客賠6.8萬？

網傳內地旅客在香港五星級酒店「煲煙」，觸動酒店灑水系統，網傳水浸房間須賠6.8萬元；另一段影片顯示4名內地男子在港鐵月台吸煙惹途人側目，直至月台廣播警告才施施然踩熄煙頭，網民狠批應按正規矩罰款，以儆效尤。

吸煙不止會引發癌症，更可能令荷包「大出血」，近日網上流傳影片，據說於本港某五星級酒店拍攝，只見整個房間水浸成為澤國，床鋪、梳化無一幸免，片中有人以普通話說「我的天」、「很大水」。網傳有人在房內「煲煙」弄爆消防灑水系統惹禍，事後被要求賠償6.8萬元。《東呼》曾向酒店求證，對方承認有客人意外啟動酒店灑水系統，又指事後與客人協商，並達成友好解決方案，但卻無透露事故起因及「解決方案」具體詳情。

除了大部分酒店房是禁煙，港鐵範圍亦嚴禁吸煙。有網民早前在九龍塘站等車時，目擊至少4名內地男子在月台吸煙，期間車站有廣播，提示港鐵範圍內嚴禁吸煙，其中一位男士聽到廣播後，將煙頭亂丟在地上，再用腳踩熄。根據《港鐵附例》第23條，鐵路處所內禁止吸煙，最高處罰是罰款5,000元，若乘客發現相關情況，可以聯絡職員跟進。