去年內地研發經費突破3.3萬億人民幣　全球第二

國家統計局等部周三（2日）發布統計顯示，2023年，內地研究與試驗發展經費逾3.3萬億元（人民幣，下同，約3.7萬億港元），比去年增加2,570億多元（約2,890億港元，增幅8.4%；經費投入強度（與國內生產總值之比）為2.65%，比去年提高0.09%。按研究與試驗發展人員全時工作量計算的人均經費為46.1萬元（約52萬港元。目前中國研究與試驗發展經費總量僅次於美國，居世界第二。

統計顯示，各類企業研發與試驗發展經費近2.6萬億元（約2.9萬億港元，比上年增長8.6%。其中，政府屬研究機構經費逾3,850億元（約4,330億港元，增長1.1%；大專院校經費超2,750億元（約3,010億港元，增長14.1%；其他主體經費約825億元（約928億港元，增長21.8%。企業、政府屬研究機構、大專院校經費所佔比重分別為77.7%、11.6%和8.3%。

此外，研發與試驗發展經費投入超過千億元（約1,125億港元的省（直轄市）有12個，分別為廣東、江蘇、北京、浙江、山東、上海、湖北、四川、湖南、安徽、河南和福建；其中廣東和江蘇投入經費超過4,000億元（約4,500億港元。至於研發與試驗發展經費投入強度超過全國平均水平的省（直轄市）有7個，依次為北京、上海、天津、廣東、江蘇、浙江和安徽。