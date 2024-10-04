「無鼠百分比」數字難反映實情　倡分級嚴重性

當局今年起以「無鼠百分比」取代過往鼠患參考指數，上周發現感染大鼠戊肝的患者居於紅磡，屬九龍城區，該區的「無鼠百分比」為93%，數據不俗，與區內竟有居民染上大鼠戊肝的情況不相符。有議員表示，出現大鼠戊肝個案，已反映當區鼠患情況「講唔上係好」，直言當局使用的鼠患新指數「唔可以用常理（common sense）睇」，無法直接從數字理解鼠患情況，建議當局就「無鼠百分比」訂立不同程度及級別以示嚴重性，以便採取相應防治行動。

衞生防護中心指，人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑未明，可能包括直接接觸齧齒動物或其排泄物、食用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水，以及接觸被污染的環境或物件。今次大鼠戊肝個案居於九龍城區，該區上半年「無鼠百分比」為93%。議員陳凱欣指，從一般常理理解，93%並非差的數字，但出現大鼠戊肝個案反映該區鼠患情況不理想，建議當局參考以往做法，為「無鼠百分比」訂定嚴重程度分級，「好有幾好，衰有幾衰」，以及制訂相應滅鼠工作。

陳又指，目前單靠各區「無鼠百分比」數字難以反映鼠患實際情況，要結合相關傳染病傳播情況評估，而大鼠戊肝與鼠蹤有關，認為今次出現個案屬警號，有關當局須進行深入流行病學調查，以及徹底進行滅鼠工作。