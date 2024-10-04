英皇鐘錶珠寶秉持創新　享譽逾80載　鞏固大中華領先地位

英皇鐘錶珠寶（香港）有限公司銷售享譽國際的歐洲製鐘錶，以及旗下「英皇珠寶」品牌的珠寶首飾，堅持以優秀設計及工藝，為顧客提供優質產品，涵蓋鑽石及翡翠、足金、珍珠及彩色寶石。「英皇珠寶」推出的珠寶系列均設計精緻、獨一無二，能迎合及滿足不同顧客群體。截至2024年6月30日，集團於香港、澳門、內地、新加坡及馬來西亞擁有合共90間店舖，核心策略是保持其於大中華地區作為領先鐘錶及珠寶零售集團的地位，同時放眼大中華以外地區積極尋求機遇，以擴展業務。

英皇鐘錶珠寶（00887）主席楊諾思（Cindy）稱：「感謝《東方日報》及《on.cc東網》再次頒發『超卓上市企業大獎（鐘錶珠寶）』予我們，英皇鐘錶珠寶作為享譽業界逾80載的翹楚，一直秉持獨特的經營理念和明確的市場定位，矢志鞏固在大中華區鐘錶珠寶零售業的領先地位。」

「締造卓越、拓展未來」是英皇鐘錶珠寶長期堅守的信念。Cindy稱，他們一方面建立覆蓋香港、澳門、內地、新加坡乃至馬來西亞的零售網絡，另一方面積極開拓線上購物平台，全方位滿足顧客需求。

針對零售網絡層面，她表示公司重點布局於主要商圈及優質住宅區，尤其着力開拓香港和內地市場，其中內地逾八成門店更位處一線及新一線城市，與目標客群定位高度脗合。

不僅如此，他們近年亦擴大於澳門、新加坡和馬來西亞的分店規模，進一步提升品牌知名度，拓展大中華以外的市場份額。「我們未來會持續擴張開店、革新店舖形象，帶給客人煥然一新之感，從而提升消費者體驗，為大家提供優質服務。」Cindy道。

憑藉豐富的零售經驗和廣泛網絡，英皇鐘錶珠寶除了在珠寶範疇上獨領風騷，在鐘錶零售市場同樣穩居領先地位，事關他們與多個國際頂級瑞士鐘錶品牌建立了深厚的合作關係，香港市場的表現尤為卓越。Cindy又稱，公司將利用龐大的客戶數據庫，與不同品牌開展各式各樣的活動，突出產品亮點，並提供專業、個性化的服務體驗，吸引更多客戶。

另一邊廂，了解到年輕消費者對時尚首飾有一定需求，他們近年在持續開拓婚嫁市場的同時，亦增設多款屬「輕奢華風」的年輕時尚珠寶系列產品，而且價錢親民，滿足不同客戶的品味和日常佩戴需求，增強品牌辨識度。

就以「古藝傳金」和「Dashing Aura」兩大系列為例，均完美融合現代優雅與傳統工藝。其中，「古藝傳金」足金系列以其獨特的啞光質感，不同於其他金飾的華麗和耀眼，結合琺瑯材質，彰顯了與眾不同的魅力。手鐲的紋理均勻、溫潤古樸，韻味十足。

「Dashing Aura」系列則重新演繹傳統足金飾品，將其設計成時尚別致的輕奢首飾。這個系列融入日常生活，完美配合現代都會女性充滿活力的生活節奏，為時尚女士們的節日裝扮增添了趣味和獨特魅力，展現出優雅而不失風尚的氣質。

至於要贏得客戶信任，產品設計除了要推陳出新，一個美觀易用的平台介面同樣重要。Cindy透露，英皇鐘錶珠寶年內將推出全新的集團及品牌網站，為顧客帶來更佳的線上體驗。「平台升級後，功能更完善、設計更精簡，將會提供個性化內容和產品推薦，彰顯我們持續提升客戶購物體驗的承諾，確保客戶稱心滿意。」

他們亦與同系的英皇電影及娛樂業務合作，邀請旗下影視紅星為代言人，並舉辦不同聯乘活動，以協同效應推廣品牌的多元形象，冀讓年輕客戶留下深刻印象。

事實上，英皇鐘錶珠寶近年已強化線上線下互動，透過不同網上商店平台增強品牌曝光率，並定期推出促銷活動，與目標客戶雙向溝通，相關平台遍布HKTVmall、天貓及京東等內地及香港電商，為發展電子商貿及社交媒體打下堅實基礎。

此外，他們參與各類展覽，以及與多家媒體合作，擴大品牌影響力，吸引更多潛在客戶。Cindy不諱言，行動不僅令公司上下更了解市場趨勢，還取得客人重要反饋，成為英皇鐘錶珠寶屹立多年的重要磐石。

展望未來，Cindy指英皇鐘錶珠寶將繼續秉持創新精神，通過強化品牌定位、拓展數碼化戰略、優化零售網絡，以及持續推出創新產品，為顧客提供卓越的購物體驗，鞏固他們在亞洲高端鐘錶珠寶零售市場的領導地位，不斷提升競爭力，為股東創造長期價值。