兩個月破6宗食物走私案　檢凍肉大閘蟹拘6男女

香港海關留意到有不法分子由內地非法進口食物到港，遂繼今年4至5月與內地海關進行代號「破冰者」的聯合行動後，於今年8至9月進行第二輪執法，透過與內地海關合作，持續打擊走私活動，一共破獲6宗走私案件，並檢獲共260公斤凍肉、600隻雞蛋及170公斤大閘蟹，市值共20萬港元。

關員根據情報及深入調查，得悉有人透過沙頭角中英街邊境非法入口凍肉，並於8月8日、9日及19日展開行動，先後截查入境的2男1女(38至59歲)，並在其手推車上的發泡膠箱內，檢獲一批相信並無進口許可證及衞生證明書的凍肉。由於凍肉數量龐大，估計並非涉案人士自用，懷疑他們帶貨入境後，會將走私凍肉分發至不同地方，該3男女已被食環署以違反有關法例檢控。

除利用人手走私外，海關亦發現有人透過貨車走私大批食物，並根據調查鎖定3輛可疑貨車，於9月3日、23日及26日在文錦渡關口，截查有關申報載運蔬菜的貨車，並在車內搜出大量未列艙單貨物，包括凍肉、雞蛋及大閘蟹。3車的司機(53至60歲)隨即被捕，目前已獲准保釋候查。

海關指，涉案人士犯案手法相近，均於口岸繁忙時間入境，以減低截查風險，並利用有申報的蔬菜掩飾，將走私貨物收藏在貨斗最內層。惟有關凍肉在運輸過程中溫度不當，貨車上亦無冷藏設備，關員發現時部分已滲出血水，加上肉類本身無進行檢測，難以確定是否可作安全食用，一旦流入市面將帶來嚴重食安風險。該批走私貨物將於司法程序後銷毀處理。