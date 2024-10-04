觀察適應度　安安搵到舒服位置睡眠進食　可可較謹慎敏感

大熊貓「安安」、「可可」來港已一周，正在海洋公園賽馬會四川奇珍館隔離檢疫。對於牠們的適應程度，「安安」能夠找到舒服的位置睡眠及進食，但「可可」則較謹慎及敏感，護理員照顧上要有心思。

海洋公園動物及保育主管祝效忠今日(4日)出席電台節目時指兩隻大熊貓的適應進度、食欲及排便都穩定，團隊正安排與其他護理員見面，讓大熊貓熟習新面孔及聲音。

他指團隊每日早上為兩隻大熊貓量度體重，監察牠們進食竹子的情況，自從7月起在都江堰期間，將廣東省的竹子慢慢攙入四川竹子，由最初三至四成，逐漸增加到現時可食到六至七成，相信在檢疫期頭1個月，可以過渡至九至十成，適應得好就可以全部進食廣東竹子。

除了監察排便量、排便狀態、量度重量及食欲等指標，團隊亦觀察兩隻大熊貓在後勤房間運用場館設施的情況，例如「安安」能夠找到舒服的位置睡眠及進食，但「可可」則較謹慎及敏感，護理員照顧上要有心思，與「安安」有所不同。

他指大熊貓在野外是獨行動物，需要他細觀察牠們的行為及情緒等適應情況，例如牠們有做一些「氣味標記」的塗抹，尤其是來港首兩日，在房間內的塗抹行為頻密度高些，當頻密度減少即顯示牠們適應情況已經較好。

「安安」和「可可」完成檢疫後，預料12月可以與公眾見面。至於大熊貓龍鳳胎的情況，祝形容情況穩定，現時49日大，團隊繼續觀察體重及食欲情況，估計明年第一季度，即約農曆新年前後，可以與公眾見面。

祝又指大熊貓寶寶出生後首個月的收水期是關鍵時期，加上盈盈沒有生產經驗，所以園方較緊張，現時一對龍鳳胎每餐進食的分量已經增加，可以相隔較長時間才餵飼一次，形容現時已可以鬆一口氣，但團隊仍然24小時全天候進行照顧工作。