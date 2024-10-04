安達臣道「首置盤」爆安全問題　有樓宇至少缺4條鋼根

安達臣道「首置盤」爆出安全問題，有關樓盤正在施工，其中一幢樓宇缺少了至少四條鋼筋。涉事樓盤正興建共6幢樓宇。安達臣道發展項目整個地盤已於九月二十八日起停工，以便進行署方要求的調查。除詳細調查及糾正工程報告外，署方亦已要求提交加強地盤監督的建議。只有在這些報告和建議遞交後並獲署方表示滿意，整個地盤才可復工。署方正繼續調查有關事件，當收到註冊結構工程師就有關事件提交的報告後，會考慮合適的執管行動。

屋宇署指，8月下旬接獲舉報，指安達臣道一地盤正進行的上蓋工程有部分結構的鋼筋未有依照《建築物條例》（第123章）（《條例》）標準安裝。署方9月初先後四次派員到地盤視察地盤工序、工程質素及地盤安全等。9月26日的視察中，署方人員發現地盤第3座第29樓正在進行鋼筋屈紮工序，當中有六條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少，但整體建築物沒有明顯危險。

由於當日註冊結構工程師代表及註冊承建商代表均未能即時提供合理解釋，屋宇署人員於9月27日召見項目註冊結構工程師，並要求對方提交詳細調查及糾正工程報告，包括所需的額外抽樣測試，以判斷第三座其他樓層以至其他座數是否存在類似情況。署方亦正檢視由同一承建商負責的其他7個私人發展項目上蓋工程，會加強地盤巡查，檢視地盤安全及工程質素。