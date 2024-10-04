橫頭磡邨頂樓單位天花滲水擾民　議員斥拖逾10年未解決

橫頭磡邨天台滲水拖逾10年未解決，公屋戶叫苦。有議員指去年底至今年初陸續接獲十多宗住戶求助個案，有租戶入住逾10年，每年向房署投訴，之後署會在天台塗上防水塗層，但情況遲遲未得改善，更有居民在睡覺時，睡房天花突然剝落，憂慮2名年幼子女日後會受傷。該議員指問題不是沒辦法解決，直斥「是不為也，非不能也」，沒有急居民所急也。」

議員黃國指去年底至今年初陸續收到該邨宏祖樓、宏偉樓、宏耀樓及宏禮樓等多座樓宇的頂層單位租戶求助，反映天花長期滲水問題，而在今年4月11日向橫頭磡邨物業服務辦事處相關負責人出信，至目前未有收到任何回覆，而經過今年夏季大雨季節，求助住戶表示家中滲水狀況變得更加嚴重。

他又舉出多個滲水個案，宏祖樓頂層單位租戶李先生自2012年入住起，每逢雨天，天花便會滲水及剝落，家中用膳時曾多次發現有石灰跌落飯中，其電腦亦曾因此損壞。李先生自2012年起每年皆有致電房署投訴此事，雖每次接到投訴後房署都會在天台塗上防水塗層，但情況遲遲未得改善。及至2023年9月7日，李先生單位大廳的天花出現大幅剝落，險至人嚴重受傷。黃國的助理於今年年1月18日上門了解，發現宏祖樓2613室確有多處天花剝落痕迹，客廳情況尤為嚴重。

同座樓頂層單位的租戶楊女士在2014年入住，自2015年開始天花出現滲水，她曾通知房署進行維修，但維修後效果不顯著。近年，該單位天花滲水問題愈發嚴重。在2024年3月6日，她睡覺時，睡房天花突然剝落，慶幸並沒有人受傷，但憂慮2個就讀小學的子女日後會否再因天花剝落而受傷。黃的助理於2024年3月11日上門了解，發現宏祖樓2612室天花有多處滲水及剝落痕迹。楊女士指2019年房屋署職員曾告知已進行天台防水工程，但我們翻查房屋署提供的資料，並未找到相關資料。

另一個案是宏偉樓租戶陳婆婆，1994年入住，其後單位出現天花滲水問題，持續超過10年。陳婆婆多年前曾向屋邨辦事處提出維修申請，但至今仍未獲妥善維修。

黃國指曾就滲水個案進行調查發現多項問題，不論是頂層單位天花滲水還是其他維修個案，從申請維修日起到完成維修耗時皆在2個月以上，更有甚者長達12年仍未得到妥當處理維修，而非房屋署所指，可在14天內完成。他認為現時相關監督機制或未能妥善保存維修個案的數據。

對於樓宇天台的檢查及維修措施，他指根據現存記錄，自2003年4月至今年8月，橫頭磡邨26座樓宇中的17座曾做過天台防水工程，但頂層單位滲水嚴重的樓宇10多年內僅做過一次維修，而非房屋署指會每年定期檢查公共屋邨樓宇的天台狀況。他舉例，宏祖樓最近一次天台防水工程是在2008年；宏禮樓是在2009年；宏耀樓更是一次天台防水工程都沒有做過。

他又指有外判公司接獲天花滲水維修要求時，服務質素欠理想，部分拖延數星期才上門檢查，亦有租戶指記錄存檔欠系統，未有妥善保管個案紀錄。他指不少租戶曾被房屋署職員告知，因更換外判物業管理公司所以並未查找到過往記錄，導致問題數年未得解決。橫頭磡邨更換外判物業管理公司頻繁，他指2003年至今已更換過6間，較鄰近的黃大仙上邨和黃大仙下（二）邨多。

黃國促請房屋署應對現有公共屋邨頂層單位滲水問題作調研，尋找滲水原因，並就維修有問題的單位及對天台定期防水工程訂立時間表；定期檢查公共屋苑頂層單位滲水問題，並設立恒常天台防水工程機制；改善公共屋苑維修外判制度，對公共屋苑維修工程負起主要

責任。

他建議房屋署應對現有公共屋邨頂層單位滲水問題進行調研，尋找滲水原因，並就維修有問題的單位及對天台進行定期防水工程訂立時間表。對橫頭磡邨急需處理的樓宇、個案盡快做妥維修和天台防漏工程，同應定期對公共屋苑頂層單位滲水進行檢查，並設立恒常天台防水工程機制。

針於維修外判制度，他建議必需優化，對公共屋苑維修工程負起主要責任，長遠更可研究、安排新落成屋苑由房署直接管理，至於房署外判管理的舊屋邨，考慮可逐步交還房署直接管理。