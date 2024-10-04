解放軍海軍招機師要求政治清白　經矯視手術者可投考

解放軍海軍近日啟動2025年度招募艦載機飛行員選拔工作，對象為高中畢業生和大專院校應屆本科、碩士研究生畢業生。據了解，海軍對招收飛行學員醫學鑑定標準進行了調整，放寬了眼科相關標準，列明經過視力矯正手術後的青年可以作為徵集對象。2025年度海軍招飛初檢預選工作將於10月中旬啟動。

海軍招飛對象包括普通高中畢業生，按照本科一批線（ 特殊類型招生控制線）錄取的普通大專院校理學、工學專業應屆畢業生， 本科或碩士研究生階段按期取得全日制理學、工學專業學歷學位的應屆碩士研究生畢業生，目前沒有招收女飛行學員的計劃。招飛簡章中提到報名人的政治條件，強調本人及家庭主要成員政治歷史清白，未受刑事處罰，無嚴重違紀違法問題。被錄取的飛行學員將主要在海軍航空大學接受培養，被錄取的高中畢業生入校後前3年進行本科基礎教育，第4年起進行為期3至4年的航空理論學習和飛行訓練。被錄取的高校應屆畢業生入校後參加2個月入伍訓練和當兵鍛煉，再進行為期3至4年的航空理論學習和飛行訓練。

海軍招飛部門相關負責人稱，調整相關醫學標準的目的，旨在進一步改進提高海軍招收飛行學員的工作質效，拓寬招收範圍，選拔出更多優秀青年加入海軍飛行人才隊伍。新的醫學鑑定標準參考了世界一些軍事強國軍機飛行員的招收標準。隨着中國第3艘航母福建號進入海試階段，預料2025年度被選中的海軍飛行員，有可能成為福建艦的艦載機飛行員。