拓旅遊點　議員倡荃灣發展寺廟遊　靜修住宿

政府不斷強調「無處不旅遊」。有議員指18區都各有其地方特色，而內地愈來愈多年輕人對遊覽寺廟有興趣，而荃灣區的圓玄學院，西方寺和龍母佛堂無疑是一種旅遊資源，認為可發展寺廟遊，亦可考慮提供靜修主題的寺廟住宿，以豐富旅遊體驗。

議員陳恒鑌認為在組織導賞團參觀之餘亦可經營齋菜素食，並可倣效內地的做法，經營齋菜素食寺廟咖啡等餐飲服務，以及像日本神社出售「御守」般，售賣香灰手串和香囊等周邊產品。

荃灣擁有200多年歷史的客家文化，他指德華公園、三棟屋和四個陂坊等可推動客家文化遺產之旅，可以把德華公園和三棟屋節客家古屋改建為一些文藝書店，參考重慶的「夢馬行雲」改建大陂坊遊樂場，而有關街道亦要加入門廊、客家文化元素的壁畫與藝術裝置、設置明信片蓋章站。

作為全港最高的大帽山，他認為宜組織一日遊，而川龍的泊車設施應改善以便遊客幫襯茶樓飲茶。城門水塘方面應修復同二戰有關的遺跡，如城門碉堡，戰壕和防空洞等，推出相關旅遊手冊方便遊客觀賞。他說青馬自然徑是觀看青馬大橋日落的理想地點，建議設置青年宿舍或露營旅店，讓遊客享受優美景色。

另一議員顏汶羽指鯉魚門雖是一個遊客絕不陌生的名字，可是仍需新元素以吸引遊客。他建議建立釣魚走廊發展「閒釣」旅遊，並設立可以讓遊客經山路芇往鯉魚門的行山徑；利用避風塘平靜的水體提供腳踏船服務，在節日舉辦漁村特色的綵燈活動，設立市集提供當地美食和文創產品。此外，要優化西灣河至三家村的渡輪服務，把鯉魚門列為水上的士停靠點，增加旅遊巴上落點和停車場等。