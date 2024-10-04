議員關注小學人文科內容太難　質疑「家長唔識點教小朋友？」

小學常識科下學年起逐步分拆成科學科和人文科。

小學常識科下學年起逐步分拆成科學科和人文科，有議員關注部分課程內容及例子對小學生太難，當局解釋會在試教後作出調整，強調目的是讓學生學心學習、激發好奇心。亦有議員關注培養學生國際視野，當局指課程會教導「人類命運共同體」。對於學生操練及呈分試形式，當局指需要靠家長教育。

小學人文科包括中華文化、國史等內容，從小培養學生國家觀、民族感情，落實愛國主義教育。議員吳秋北擔心小學生理解力有限，憲法和基本法部分太深奧。教育局局長蔡若蓮解釋只要聯繫生活便會連學生感到輕鬆，強調教學以小組、觀察等多元化模式中進行，會透過例如本港以甚麼身份參加奧運等新鮮時事作教學。

而「理財與經濟」部分，議員陳振英指「消費者的權益和責任」對小學生而言太遙遠，建議加入投資或保值等課題。教育局總課程發展主任(幼稚園及小學)李建寰解釋，以往常識科亦有教導，主要包括在被騙或買錯東西時如何為自己發聲。

社福界議員狄志遠指課程「世界人才」方面著墨不足，應培養學生國際視野。蔡若蓮解釋「國家與我」和「世界與我」都是課題之一，其他課程仍沒有國界限制，會教導學生國家提倡「人類命運共同體」。

對於相關作業，議員林振昇質疑，當學生做功課至晚上9時如何到公園找花觀察；議員林新強則指有家長求助指，由課業要求學生解釋何謂「磁浮」，質疑「家長唔識點教小朋友？」蔡若蓮形容想像力和好奇心是必要，就「磁浮」概念解釋學習重點是其成就而非背後工程物理理論。

有關姊妹學校計劃方面，當局指九成學校已配對。有議員指16.5萬港元的資助不足、而且限制多，曾有內地姊妹學校訪港但只能請對方食飯盒，形容資助不能用於對方在港交通食宿「很失禮」。有議員指半數姊妹學校只在廣東省或沿海城市，令師生不能了解國家全貌。