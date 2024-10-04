動保人士持標語戴駱駝面具　到埃及領事館抗議當地政府虐待動物

善待動物組織（PETA）聯同支持者於今日(4日)到位於銅鑼灣的埃及領事館樓下抗議，多名戴上大型駱駝面具人士，高舉寫有「立即禁止殘忍動物騎乘」標語，抗議埃及政府使用駱駝和馬匹在金字塔景區馱載遊客，並呼籲遊客避免參加動物騎乘活動。

PETA調查指出，埃及景區的動物被迫在酷熱難耐的天氣下載馱遊客，缺乏食物和休息，也沒有足夠的遮蔭。雖然當地旅遊和文物部曾承諾打擊此類虐待行為，不過當局不但沒有對相關行為作監管，更甚者試圖包庇和隱瞞真相。

據組織調查人員表示，金字塔景區內每日都有營養不良的動物在垃圾箱中尋找食物，駱駝屍體亦被直接丟棄到垃圾堆中。當地警方更聯同埃及旅遊和文物部，拘留一名於金字塔景區拍照的遊客，謊稱拍攝這些動物是違法行為，要求該名遊客刪除相機內有關照片及影片，最終該名遊客的相機記憶卡被沒收，並刪除了有關資料。

PETA高級副總裁JasonBaker表示，在金字塔底下，卻有飢腸轆轆的動物遭毆打、折磨直至勞累至死。當局非但沒有著手打擊虐行，反而試圖掩蓋真相。PETA呼籲埃及當局停止包庇虐行，並禁止相關動物的騎乘活動，同時也呼籲世界各地的遊客不要參與任何動物騎乘活動。