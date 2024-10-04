驅魔為名以假陰莖插陰道　證人供稱不接納被告道士身份

自稱道士的男子5年前涉嫌以驅魔為由，用假陽具插21歲輕度自障女子的陰道，又把女子的頭撼向牆。女子最終倒斃在西貢龍尾村住所。道士被控謀殺及非禮，死者母親亦被指有份買假陽具，涉嫌協助或教唆道士非禮死者而被起訴。兩人不認罪，案件今（4日）在高院續審。道教專家供稱，道教永不會用性方式做法事，不接納男被告道士的身份，又認為案發住所的壇「亂七八糟」，形容是「呃神騙鬼嘅擺設」，表面看來男被告屬邪教，反問辯方是否想將邪教撥入正統道教。

兩名被告分別是男子張子材，他現年54歲，控罪書上報稱為中醫；以及女子吳馬如賡，她現年57歲。85歲的嗇色園監院李耀輝，今日身穿白色道袍，以道教的專家證人身份作供，指出道教有超過5000年歷史，非常複雜，而茅山是道教其中一個分支。對於男被告聲稱死者邪靈上身，並需要用假陽具奪死者貞操，李表示，道教從來沒有透過性的方式做任何法事，正統道教甚至不能讓道士接觸異性身體，完全不能接納男被告的行為。

李耀輝續指，正宗道教作法要在廟宇或嚴肅場所內進行。再者，中國傳統宗教永不會用暴力行事。從男被告的作為，李耀輝完全不承認男被告道士的身份，認為案發住所的壇「亂七八糟」，完全不是嚴肅的壇，形容為「呃神騙鬼嘅擺設」。被問及會否有道士建立不同派別，李稱這是邪教、「呃人嘅」。他看過案中證供，表面上看男被告屬邪教，男被告似乎想用茅山這派別作為辯護，這是錯誤的，反問代表女被告的外籍辯方大律師，是否想將邪教撥入正統道教，明言「你西方人唔懂」。

案件編號：HCCC159/2021