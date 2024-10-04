升降機內非禮女子罪成　前劍擊運動員招文韜判囚21日

前劍擊運動員招文韜被指於去年底在深井麗都花園的升降機內非禮一名女子，於事後被控一項非禮罪，他否認控罪受審，結果被裁定罪名成立，今（4日）在西九裁判法院判刑。裁判官批評被告毫無悔意，判他入獄21日監禁，但准被告以5萬港元元現金保釋，期間不可香港，每星期需到警署報到。

24歲被告招文韜，被控於2023年12月23日在麗都花園一座大廈的升降機內非禮女子X。X在審訊時稱，當日乘搭升降機歸家，被告尾隨她入𨋢，但被告沒撳樓層按鈕。其後，被告從後抱她，持續約3秒，她推開被告。被告自辯則稱，他於2021年至2023年12月擔任全職劍擊運動員，並在退役後繼續學業。同時，他亦在荃灣的一間劍擊會任職兼職教練。

被告自辯時續指，當日他於劍擊會授課後，與友人到荃灣愉景新城附近的一間酒吧飲酒至意識模糊。翌日中午，他在深井麗都花園的家中床上醒來，對於如何返回家中毫無記憶。隨後便被警方拘捕。麗都花園閉路電視則拍攝到，當晚約11時許，招在麗都花園某升降機內從後「攬」了X一下。裁判官早前裁決稱，事主供詞合乎邏輯，認為她誠實可靠，並肯定被告舉動是有意識，且無合理辯解，遂裁定招罪成。

案件編號：WKCC 926/2024