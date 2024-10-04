消委會指新投資者較誠意接管舒適堡　期望人性化處理客戶後續問題

上月宣布「暫時結業」舒適堡在一個月內有兩個投資者先後接手。消委會總幹事黃鳳嫺表示，與新投資者「PERFIT」負責人最新的會面「非常互動」，又指新投資者較具誠意接管舒適堡業務，稍後PERFIT將會要求現有舒適堡客戶簽同意書，以便轉移個人資料及過往交易紀錄。黃坦言，短時間出現兩投資者接手業務的情況不理想，但期望新投資者能人性化的處理客戶後續問題。

黃鳳嫺提到在前日(2日)獲悉有新投資者PERFIT接手舒適堡業務，隨即與PERFIT進行交流，得悉新投資者正與舒適堡轉移業務，期間有問到PERFIT未來經營規劃及現有客戶的後續安排，但由於接手時間較短，暫時未有相關資訊。她指出，對消費者而言，新商戶將會要求現有舒適堡客戶同意書轉移個人資料及過往交易紀錄，以核實未使用的服務情況。

她提醒，由於舒適堡現有客戶會藉有效期、及私人教練課堂使用的次數不同，新商戶需時釐清，提醒消費者亦應先整理已簽署合約及未使用服務的情況，方便新商戶核實紀錄。至於已與「HEALTHY」簽約的舒適堡客戶，黃提到相關人士可主動向PERFIT接觸，了解後續安排，但由於牽涉複雜的法律細節問題，需由舒適堡、HEALTHY 及PERFIT3方面協調，希望他們會滿足客人的需求

若消費者不接受新投資者提供服務，黃表示，一般而言客戶都可根據《業務轉讓(債權人保障)條例》，向新舊投資者要求退款或賠償，但兩者商業協定細節未定，未知具體轉讓實際安排，現時未必已構成轉讓，期望新投資者盡快提供細節。

對於為一個月內兩度有人接手業務，黃透露其了解，舒適堡過去與「HEALTHY」負責人的商業洽談未如願，新投資者「PERFIT」則較具誠意接管業務，因此出現現時情況，明言情況並不理想，希望新商戶盡快向消費者交，供消費者做好選擇，以及用心聆聽客人在預約取消、教練安排等要求。