安達臣道「首置盤」安全疑慮　工會指或涉地盤監管疏忽

安達臣道「首置盤」被爆出其中1幢樓宇懷疑缺最少4條鋼筋。香港建造業總工會理事長周思傑接受東網查詢時表示，落石屎前都會有註冊結構工程師檢查樓面，如果未完工，沒有工程師檢查樓面是「唔出奇」，但如果完工後落石屎，其後發現鋼筋出現問題，則是一個非常大的問題，當中牽涉到地盤監管的流程有缺失，或者有施工管理或監管工程師疏忽職守，又或者是工程師未夠經驗。

他又稱工程圖則總會修改很多次，但最後有關人員一定是拿着屋宇署最新修改的圖則進行工序，但報道指註冊結構工程師代表，及註冊承建商代表未能有一個即時合理的解釋，如果是未完工而未檢查是可以解釋，現時未能有合理解釋可能監管出現問題。

他補充指本港一般監管都好嚴謹，相信正常情況下不會發生，長實表示還未做完，鑑於牽涉到結構，他認為屋宇署真是要查清楚是否只有該層有這個情況，承建商亦都應該交代其他已落石屎的樓層是否合乎規格，因為屋宇署的工程是會有註冊結構工程師定期監督現場工序，承建商自己都會有人負責現場監管，一般承建商會叫工程師檢查鋼筋。