當局檢視2元乘車優惠　團體促維持優惠不變

政府早前宣布檢視2元乘車優惠計劃，一項調查發現，超過70%受訪長者使用樂悠咭參與社交娛樂活動及覆診；有30%受訪長者較為接受維持2元乘車優惠但限次數，當中30%認為至少有40至60次；另有20%長者希望維持現行的優惠不變。調查團體建議，當局應維持優惠不變，若限制次數或時段，或為長者帶來不便。

關注長者權益大聯盟在7月至8月期間，透過問卷訪問894名長者，結果顯示，30%受訪長者較為接受維持2元乘車優惠但限次數；若要設限，有30%認為優惠至少40至60次、近30%至少60至80次、20%至少80至100次、20%至少120次。另外，20%長者希望維持2元乘車優惠不變，約20%長者較為接受將2元乘車優惠增至3元，不足10%長者會接受限時段或以非現金交通津貼取代2元乘車優惠。

調查亦發現，有超過70%長者使用樂悠咭參與社交娛樂活動及覆診、50%用作探親、20%則用於陪診、買餸或參與義工等活動。另有逾80%長者贊成由交通營運商與政府共同承擔乘車優惠，因是基於社會責任回饋社會，以及能減輕政府財政壓力。

團體認為，2元乘車優惠能鼓勵長者多外出參與活動，滿足其社交娛樂需要，部分長者需到醫院覆診或陪診，有實際乘車需求，建議當局應維持優惠不變，如果限制使用次數或時段，只會增加長者的困擾，為長者帶來不便。