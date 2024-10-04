屋邨停車場泊位錯配　變相逼人周街違泊

香港泊車位看似短缺，令街道違泊、「人肉搶車位」等亂象無日無之。不過，《東呼即應》發現，很多屋邨停車場「有位沒車泊」，例如黃大仙彩雲（二）邨，近3,000戶爭52個月租車位，反觀鄰近的彩雲（一）邨，已被房委會分拆出售的停車場卻整層「養蚊子」，類似資源錯配畸形的亂象在九龍東相當普遍。有議員表示，該區屋邨停車場大多由私人管理，惟地契規定停車場只能租給當邨居民，否則便需跟地政總署申請豁免。可是，申請豁免涉及額外開支及行政成本，對業權人未必有經營效益而卻步。

現時私家車和車位的比例約1比1.12，比例遠低於其他大城市，更甚是在「有車沒位泊」的同時，亦「有位沒車泊」。翻查立法會文件，房委會轄下停車場的整體使用率維持約98%的高水平，其中黃大仙彩雲(二)邨更出現2,900戶爭52個月租車位，但鄰近早已被房委會分拆出售、領展旗下的彩雲(一)邨停車場卻出現整層丟空。

街坊曾先生表示，彩雲(一)邨月租3,000多港元，加租亦很快；彩雲(二)邨車位的收費便宜很多，所以租用的人較少，又指私家車及電單車位不足引致違泊亂象。徐先生則指如果一個月租車位，只計泊車費已佔工資10%，令大眾駕車意欲較低。

除了彩雲(一)邨，東九龍另有樂華北B停車場、秀茂坪一期停車場均各自有1至2層閒置。《東呼即應》視察時發現彩雲(一)邨停車場丟空的樓層早已被封住，樂華北B停車場則有部分車位被唧車鐵籠等雜物佔據，估計前後有超過100個車位閒置。

議員顏汶羽表示，九龍東有很多停車場都屬於領展，根據地契規定，一般車位只能租給當邨居民，租給非居民則需先向地政總署申請豁免及補地價。若無利可圖，業權人寧願整層丟空，例如樂華北B停車場其中一層，20年來也空置「有位沒車泊」。反之，隔壁秀茂坪紀律部隊宿舍則「有車沒位泊」。他期望停車場業權人與地政總署商討，釋放更多車位。顏又引述署方指，只要停車場業權人申請，補地價費用等事宜是「可以商量」。

領展回覆《東呼即應》指，對任何可更好使用泊車位的方案均持開放態度，但指據其經驗，申請短期容許租車位予非當區居民會涉及申請費，獲准後不論車位有否租出，業權人亦要繳交相關車位的市值租金予地政處，導致行政需求及成本大，形容很可能沒有經營效益，因此實際操作要作多方考慮。