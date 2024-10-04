「德恒」涉機場三跑拖薪及工程費逾千萬元　勞工處接獲工人求助

香港國際機場第三條跑道最快11月底啟用，但該工程接連發生多宗欠薪事件。今日(4日)大約有數十多名工人去到機場海天客運碼頭附近拉起橫額追薪，並展示「德恒商業合約詐騙、請求機場管理局正視訴求」等追薪標語。執法人員到場。「四判」代表表示，被三判中止合約，並拖欠過千萬港元，當中包括60名工人薪金及工程費用，希望機管局介入。勞工處回覆東網查詢時表示，已接獲部分工人求助，並已即時聯繫相關承判商處理申索聲請。如有工人被拖欠工資及其他僱傭權益，應盡快向勞工處勞資關係科分區辦事處提供資料，會提供適切協助。

「四判」代表李先生接受東網查詢時表示，在今年2月至3月承接三判在機場三跑內的隧道工程，負責泥井、築路等項目，期間三判一直拖延「無簽到合約」，還因應對方的要求而增加人手，他坦言「由7月至9月一直追，一定要收到款項，才可以出糧予工人，但三判拖了半年不肯簽約，諸多推搪」，直至8月13日，三判才正式簽署工程合約，但簽完合約後一個月、即9月26日就立即違約，只用通訊軟件單方面告訴要終止合約，翌日一班工人已被停用入閘卡，亦得知對方另聘一批工人，批評對方非常無理，遂在地盤外拉橫額抗議。

另外，香港國際機場的三跑道系統項目中，現有二號客運大樓正進行擴建工程，在8月底亦曾爆出天幕工程拖欠至少300名三判工人薪金，涉款約3,000萬港元。30多名工人到機場2號客運大樓地盤外抗議，又用水馬堵塞地盤出入口。當時機管局指，十分關注一批機場工程分判商建築工人報稱被拖欠薪金的事件，知悉後已即時派員了解，並與相關總承建商金門建築聯絡，督促總承建商盡快處理事件。