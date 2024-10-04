呼籲本地居民別往遊覽　景區倡讓給外地客

內地十一假期，市民出遊熱情高漲，令各地景區爆人滿之患。周三（2日）多地文旅部門不約而同呼籲當地市民發揮好客之道，在假期間將本地旅遊資源優先讓給外地遊客。

山西省長治市文化和旅遊局周二發出提示稱，該市潞州區觀音堂假期首天迎來客流高峰，遊客排隊時間較長。該局呼籲長治市居民發揚熱情好客的優良傳統，讓景於客、讓位於客、讓路於客，讓遠道而來的遊客感受到回家的溫暖。同日，河北省邯鄲市永年區文旅局發消息稱，十一旅遊旺季，停車資源相對緊張，因此呼籲本地車主盡量減少駕車出行，選搭免費旅遊直通車，把更多的車位讓給外地遊客。該局又向本地市民喊話，盡量減少在旅遊高峰時段前往本地熱門景點，讓給遠道而來的外地遊客，自己選擇小眾景點、本地新興旅遊目的地。

安徽省宣城市敬亭山旅遊投資有限公司表示，請本地市民遊客在周六（5日）前選擇到其他景點遊覽，把敬亭山風景名勝優先留給遠道而來的外地客人。在陝西省安康市嵐皋縣，隨着「陝西村BA」（即鄉村籃球）體旅促商貿活動和十一假期的到來，「嵐皋文旅」微信公眾號周三發出倡議書稱，呼籲居民把賽場內的觀賽位置讓給外地遊客。與此同時，賽事組委會在賽事主場外增設了直播電視屏幕，並在社交媒體和App直播，方便本地觀眾同步觀看。