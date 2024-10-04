創科嘉年華10.26至11.3假科學園舉行　市民可試用智能腰背骨架

創新科技產品與生活息息相關，「創新科技嘉年華2024」將在本月26日至下月3日在香港科學園舉行。屆時將展出大學團隊研發智能腰背輔助骨架，協助搬貨人士減輕腰部的承重，降低腰痛風險；另有衣物研究中心研發紡織污水除染料系統，兩者均獲2024年日內瓦國際發明展金獎。中學生團隊則研發具語音識別功能的長者防騙裝置，在本港學生比賽亦得獎。

搬貨重物後經常感到腰痛？這種肌肉骨骼疾病多由於椎間盤在舉起超出負荷而引起或導致惡化。由香港中文大學團隊研發的「智能穿戴式腰背輔助外骨架」，協助用家在移動重物時，減輕腰部的承重，降低腰痛風險，同時提升舒適度和安全性。團隊介紹，外骨架在飛機貨艙的狹小空間亦能使用，而在醫療護理環境中，外骨架能助護理人員抱起病人，確保病人及照顧者的安全。

至於香港紡織及成衣研發中心研發的「結合吸附和再生功能以去除牛仔紡織品廢水中染料的系統」，則採用氧化鋁基吸附劑，從紡織廢水中去除水中用來生產牛仔褲時所用的靛藍染料，當吸附劑飽和後，系統透過臭氧化過程，令吸附劑再生，重複使用。中心指紡織業每年生產約70萬噸合成染料，所產生的工業廢水佔全球總量的20%，相信系統是環保及具成本效益的靛藍染料處理方法。

迦密主恩中學的團隊則介紹其研發的長者防騙裝置——「『耆』逢敵『守』」，裝置配備語音識別，透過人工智能和大數據技術，尋找訊息中可疑字眼，發出圖像警報，以減少電話騙案。發明分別在香港學生科學比賽及第二屆「城市創科大挑戰」中獲獎。

市民可在在「創新科技嘉年華2024」看到相關本地創新發明和科研成果，更可試用部分展品。大會嘉年華期間亦會舉辦約150場涵蓋人工智能、節約能源等不同主題的創科工作坊和網上講座。所有活動費用全免。