無視丈夫哀求潑汽油燒死對方　前空姐囚12年

台灣台中一名前空姐李女3年前和楊姓丈夫爭吵後，以汽油潑灑丈夫，之後無視對方哀求點火，燒傷自己之餘導致丈夫全身80％燒傷，送院搶救後死亡。最高法院近日考量李女一再當庭對楊男父母表示非常抱歉，依殺人罪判刑12年定讞。

判決指，李女與楊男屢有爭執，2021年3月11日上午她先至加油站購買汽油攜回住處，同時持裝有汽油之瓶子及打火機，進入臥室將保特瓶內之汽油朝楊男身上澆淋。楊男希望能阻止她點火引燃，李女卻回應「I DON'T CARE（我不在乎）」。楊男為求自保，由原先跪姿起身，趁隙趨前拿取放置在地上之瓶子，瓶內剩餘汽油因此潑灑。

李女轉身閃避之後，仍執意回身在楊男面前再次點燃其手上之打火機，不料打火機之明火先引燃李女自己身上遭噴濺之汽油，李女負痛哀嚎衝出臥室跑進廚房，之後在廚房與浴室對門之狹窄走道上，引燃楊的身上之汽油，導致對方全身着火。李女用滅火器撲滅後，楊男雖躲進臥室自行以棉被滅火，但經送醫救治後，最終身亡。

台中高等法院更二審認為，李女之前從事空服員工作多年，對於極易助燃之汽油配合打火機點火時所生之危險性，當無不知之理，卻將汽油澆淋在楊男身上，且着手縱火犯罪行為之實行，構成殺人罪。更二審考量李女案發後尚有詢問楊的狀況之關懷言語，於法院審理中供承其買汽油這件事情真的有風險，一再當庭對楊的父母表示非常抱歉等語，惟迄未能與被害人家屬調解成立賠償損害，亦未獲得被害人家屬原諒，依殺人罪判刑，李女提上訴，最高法院駁回確定。