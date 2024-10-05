台肉店爆出售灌水牛牟利　主管部門視若無睹

台灣台北市萬華區環南市場知名店家「中信牛肉店」，近日爆出員工強將水灌入活牛體內，藉以增加牛的重量牟利。台媒周五（4日）報道，台灣農業部動植物防疫檢疫署得知牛被灌水後，仍放任灌水牛肉流入市面。防檢署同日回應，涉事屠宰場的行為已違反動物保護法及屠宰作業準則規定，已將灌水者移送桃園市政府動物保護處依動物保護法處辦，並依屠宰作業準則針對涉事屠宰場裁罰。

台媒報道稱，中信牛肉行是當地老牌肉店，專賣台產溫體牛，客戶遍布北台灣，而該店的牛都在位於桃園的雅勝冷凍食品股份有限公司進行屠宰。據報，該店指使員工賴某在屠宰牛隻前給牛灌水。閉路電視畫面顯示，賴某將水管插進牛的喉嚨，不顧其痛苦強行灌水，過程長達約40秒，灌入的水估計達30公升。報道引述知情人士稱，賴某每給一隻牛灌水便可拿1,600元（新台幣，下同，約395港元）。而每隻牛每次灌水約80公升，重量增加約30到50公斤，以最貴的閹公牛每公斤售160元（約39.5港元）計算，灌水牛每隻「身價」增加4,000到8,000多元（約990至1,980港元）。以該店一年殺逾千牛頭，每年不法獲利將近1,000萬元（約246萬港元）。

由於灌水牛早被法律明令禁止，各大屠宰場也配置獸醫，並裝設閉路電視監視。而雅勝的獸醫透過屠宰場閉路電視8月中拍下的畫面得知上述事情，於是通報防檢署，惟官方回應，只要將內臟丟棄，牛仍可照常屠宰。中信牛肉店否認指控，稱賴姓員工不只在中信服務，同時也是其他牛肉店的員工，影片拍到被灌水牛隻非該店出售。雅勝則表示，牛隻灌水是外包廠商所為。防檢署周五表示，灌水案是防檢署駐點獸醫發現後主動通報，經獸醫檢視後確認水並未進入肉內，因而將內臟捨棄不用，行為人將交由桃園市動保處依《動保法》開罰，也會對雅勝處以行政懲處。