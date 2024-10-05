下周一與歐盟談判電動車關稅　華促拿出誠意

歐盟成員國周五（4日）表決通過向中國電動車加徵最多35%的額外關稅，為期5年。法國及意大利等10國投贊成票，德國及匈牙利等5國反對，另有12個成員國棄權。內媒周六（5日）指，中歐雙方將於下周一（7日）進行新一輪談判。

內媒引述知情人士報道，前不久中國商務部長王文濤訪歐時，歐方表明了政治意願，還是願意繼續談，歐方還表示即便是最終決定也不影響和中方繼續談。中方本着磋商的態度，也希望和歐方相向而行，很多問題也可以談。但如果歐方的政治意願只在口頭上，沒有體現在行動上，那就很難談了。業界表示，不少歐盟成員國是想利用投贊成票迫使中國企業赴歐投資。對於這些小心思，中方的態度也很明確，支持課稅就會失去投資，而在新一輪談判前，歐方需要拿出誠意和行動。

歐盟委員會周五發聲明稱，對中國進口電動車加徵反補貼關稅獲得成員國「必要支持」，中歐將繼續努力探索替代解決方案，方案必須完全符合世界貿組織規定、能夠充分解決歐盟委員會調查所確定的損害性補貼、並且可監控和可執行。中國商務部回應指，中方堅決反對歐方不公平、不合規、不合理的保護主義做法，堅決反對歐方對中國電動車加徵反補貼稅。