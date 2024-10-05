五人制棒球世界盃首次在港舉行　獲「M」品牌認可下周一開波

世界棒壘球總會(WBSC)主辦的5人制棒球世界盃，將會在下周一(7日)至周六(12日)在中環海濱活動空間舉行。該項賽事獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，大型體育活動事務委員會主席吳守基表示，5人制棒球比賽打破傳統棒球賽的局限，今次是世界棒壘球總會第二次舉辦棒球5世界盃，相信今次比賽將成為推動5人制棒球運動普及化的重要里程碑。

今次是本港首次承辦這項賽事，吳守基表示，5人制棒球比賽將為全球觀眾帶來精彩的比賽體驗，同時為本地經濟和體育發展作出貢獻。

今次是世界棒壘球總會第二次舉辦棒球5世界盃，12支球隊在上個月已被分為兩個小組，每支球隊將在10月7到9日的預賽進行5場比賽。賽事由7日上午9時半開始，並由古巴與立陶宛的開幕戰拉開序幕。30場預賽會在9日結束，世界棒壘球總會表示，2022年衞冕冠軍古巴和銅牌得主中華台北將在小組賽最後一場比賽中正面交手，相信會成為今次錦標賽的高潮之一。對上一屆棒球5世界盃是2022年在墨西哥舉辦，由古巴奪冠。