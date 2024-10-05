陸夫婦拔港獨旗遭台勒令離境　國台辦批政治操弄

台灣台北市西門町周二（1日）有港人團體舉行「十一行動」，宣揚香港、西藏、新疆、台灣獨立，一對中國大陸夫婦遊客拔走現場的港獨旗幟並丟在地上，引起關注。台灣移民署周四（3日）指控涉事大陸夫婦違反《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》規定，已強制他們離境。國台辦發言人朱鳳蓮周五（4日）批評民進黨當局和台灣一些政客近日打着各種旗號，支持港獨分子在台進行分裂活動，進一步破壞兩岸關係，對此予以譴責。

涉事大陸遊客把旗幟拔起丟在地上，男方高喊「今天是中國十一節慶，我不允許有這種旗插着」。遊客與活動人士發生衝突，男方繼續喊「台灣也是中國的一部分」、「台灣、香港都是中國的一部分」。警方上前介入阻止，要求大陸遊客離開現場。陸委會表示，該對姚姓大陸夫婦違反《兩岸人民關係條例》、《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》，有從事違背對等尊嚴原則之不當行為，以及原申請事由或目的消失且無其他合法事由，主管機關決定廢止二人的入境許可、註銷入出境許可證，周四由移民署依法強制出境。

朱鳳蓮回應指，「台獨」與「港獨」勾連，妄圖分裂國家，不會得逞，民進黨當局支持縱容港獨勢力在台活動，借機進行政治操弄，只會為台灣社會帶來禍亂，必將自食惡果。