山陀兒襲台釀4死逾700傷　商界不滿連放颱風假

搜救人員在新北市金山區找回一對被溪水沖走夫婦的屍體。

颱風「山陀兒」為台灣多地帶來狂風暴雨，災害應變中心周六（5日）公布，截至早上8時為止，是次風災造成4人死亡、714人受傷、1人失蹤。 由於山陀兒吹襲期間移動緩慢，高雄、屏東連放4天颱風假，商界叫苦連天，甚至指出每放一天颱風假，全台產值損失至少300億元（新台幣，下同，約72億港元）。

災害應變中心公布，兩宗新增死亡個案是一對來自新北市金山區夫婦，兩人周五（4日）深夜在金山潭子內被暴漲溪水沖走，直至周六清晨被尋獲時已明顯死亡。氣象署觀測，新北市（北海岸）及台北市山區周五曾出現超大豪雨，其中金山區單日雨量破500毫米，除了受到低氣壓影響之外，主要與地形因素有關。

另外，截至周六早上8時，全台發生災害累計8,645宗，其中1,070宗仍在處理，主要集中在高雄市、屏東縣，以路樹倒塌、民生基礎設施毀損佔最多數。同時，全台仍有2.1萬多戶停電，高雄市佔去1.6萬多戶，屏東縣亦有3,947戶。至於農業通報總損失截至周五下午5時為止錄得約2.9億元（約6,960萬港元），包含屏東縣損失1.9億多元（約4,560萬港元）、高雄市損失8,719萬元（約2,093萬港元），其中香蕉受損較嚴重，其餘為番石榴、棗、木瓜、檸檬等。

颱風吹襲期間，全台多地連放颱風假。有商會行政總裁及商界團體領袖稱，若以台灣單日本地生產總值（GDP）約600億元（約144億港元）計算，每放一天颱風假估計導致單日GDP減半，部分福利較好企業甚至照常發薪，正面對啞子吃黃連困境。對此，經濟部部長郭智輝重申，颱風假是地方權責，經濟部尊重地方政府決定。